Dimissioni di Magnani, replica dei consiglieri della Lega, Punzo e Pasqualino a Francecsco Auletta (Diritti in Comune) 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pronta la replica dei consiglieri Maria Punzo e Giovanni Pasqualino, entrambi della Lega, contro la richiesta di dimissioni dell'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani da parte del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

La consigliere Punzo (nella foto), in particolare, dopo aver ricordato "l'enorme sforzo fatto dall'assessore Magnani per offrire, la scorsa estate, un programma culturale all'interno del Girondino scotto con il duplice scopo di dare da un lato l' opportunità agli artisti locali di poter lavorare e dall'altro offrire, in un momento di totale disinteresse da parte del Governo e del Mibact, un prodotto culturale più che dignitoso", invita, poi, il consigliere Auletta "ad essere al nostro fianco e al fianco dell' Assessore Magnani che sta da tempo chiedendo alla Regione i 2,5 milioni di euro destinati allo sviluppo della cittadella Galileiana, soldi che da tempo sembrano essere spariti in qualche buco nero".

Inoltre, come ricorda il consigliare Pasqualino, si dimenticano i "progetti di valorizzazione del Bastione del Parascio o quello relativo alla navigabilità dell’Arno e i contributi elargiti alle associazioni culturali come, ad esempio, i 50.000 euro, proprio per le associazioni culturali".