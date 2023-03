Dipendenti comunali e smart working: se ne parla in Commissione

Flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risultati: con queste parole chiave si potrebbe sintetizzare la filosofia (e la pratica) che sta alla base dello smart working, il lavoro 'agile' che può essere applicato con notevoli vantaggi non solo all’interno delle aziende, ma anche all’interno della pubblica amministrazione. Il tema dell’applicazione dello smart working nella Pubblica amministrazione, come si ricorderà, è letteralmente esploso a partire dal marzo 2020 con l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

Di tutto questo, per iniziativa dei consiglieri comunali del Pd, Benedetta Di Gaddo e Andrea Serfogli, se ne parlerà anche qui a Pisa in una apposita riunione della 4 Commissione Consiliare convocata per mercoledì 22 marzo, a partire dalle 17. Saranno presenti l’assessore Giovanna Bonnano e il dirigente del Comune di Pisa, Alessandro Balducci.

Diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.