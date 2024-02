Diritti in Comune per una 'Pisa Città30': "Scelta di civiltà non più rimandabile"

Diritti in Comune affronta il tema della qualità della vita e del rispetto dell'ambiente, rilanciando il tema della 'Città30'. Il Comune di Pisa, recentemente, ha istituito le zone a velcoità ridotta nelle frazioni di Riglione e Oratoio. La misura, ritenuta favorevole, viene interpretata in modo ben più estensivo dalle intenzioni della lista di minoranza, che parla più di una prospettiva che riunisce molti frangenti della mobilità.

"Abbiamo sempre creduto, e scritto nei programmi - spiega il gruppo, a seguito di una conferenza stampa in Piazza XX Settembre - che la mobilità incentrata sull’auto, simbolo per eccellenza di un '900 ormai lontano, ha fatto ormai il suo tempo. Per ragioni sempre più evidenti, dalla riqualificazione degli spazi, alla qualità dell’aria, passando per la sicurezza soprattutto dei più fragili, questo sistema ha da tempo mostrato tutti i suoi limiti. Ma la bella notizia è che oggi sappiamo, con la certezza dovuta da tutti gli esempi in cui questa misura è già stata attuata, che un’alternativa esiste. Non si tratta semplicemente di limitare le macchine, nella velocità e nello spazio, ma di facilitare tutto il resto, dalla ciclopedonalità al trasporto pubblico, e, in misura residuale, anche le stesse automobili, magari non inquinanti e condivise. La città30 infatti non parla solo di limite di velocità, fattore comunque essenziale da molti punti di vista come ampiamente spiegato da esperti del settore, ma parla di riequilibrare gli spazi cittadini, ripensandoli non solo in funzione del transito e del parcheggio delle auto, ma della vivibilità e della percorribilità con gli altri mezzi".

"Allora - prosegue - alcune strade saranno esclusivamente destinate al trasporto pubblico (magari su ferro) e altre alla ciclopedonalità. Non si tratta, appunto, di sostenere ideologicamente un mezzo piuttosto che un altro, ma al contrario di applicare razionalmente tutte le conoscenze che abbiamo per perseguire il fine di una mobilità più efficiente e una città più vivibile. Le auto in città, anche laddove possono correre senza limiti, lo fanno per tratti brevissimi, ma la velocità media rimane limitata a 20-25 km/h quando va bene. Inoltre liberare zone sempre più altre dal traffico e dall’inquinamento fa bene non solo alla salute e alla qualità della vita, ma anche alla vitalità del tessuto economico".

Sul punto politico a Pisa, Diritti in Comune ritiene che "l’amministrazione comunale, legata appunto a quella visione arcaica incentrata sull’automobile, per cercare di rispondere alla crescente richiesta di un’idea più moderna della mobilità urbana, ha rispolverato le zone 30. Elemento che preso singolarmente è positivo, ma non certo una novità (anche a Pisa sono state introdotte in alcuni quartieri da decenni) e non certo in grado di far fare quel salto di qualità alla città. Insomma, la classica montagna che partorì il topolino. Per noi Pisa città 30 significa un’iniziativa generale che punta a riequilibrare lo spazio pubblico, riducendo le aree della strada dedicate alle auto con l’inserimento di piste ciclabili e l’allargamento dei marciapiedi, in modo da creare spazi più vivibili per le persone. Invece anche in questi giorni la Giunta Conti rilancia l’urgenza della realizzazione della tangenziale nord-est esattamente l’opposto di quello che va fatto".

"C’è bisogno di un vero e proprio di un cambio di mentalità - conclude - al servizio della popolazione attuale e futura, che come sempre richiederà i suoi tempi e un’introduzione graduale, ma il fine dev’essere chiaro e ben delineato: sostituire l’automobile come principale modalità per spostarsi e riqualificare gli spazi liberati. Tale processo deve iniziare prima possibile, siamo convinti che sia arrivato il momento di portare anche Pisa nel XXI secolo. Per questo presenteremo in Consiglio comunale un atto di indirizzo per rendere Pisa una vera città 30".