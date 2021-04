Disabili ed estate: da Pisa la mozione in Regione per passerelle nei bagni

ELENA MEINI(LEGA): “Fondamentale ed urgente incentivare la realizzazione di passerelle per disabili nella località marine. Nostra mozione sul tema che riprende quanto proposto a Pisa dal nostro Consigliere comunale Alessandro Bargagna”



“Nell’ambito del turismo balneare, particolarmente rilevante nella nostra regione, dobbiamo pensare sempre più a prestare la massima attenzione nei confronti dei disabili a cui dovrebbe essere, quindi, maggiormente agevolato l’accesso agli arenili". Così Elena Meini, Consigliere regionale della Lega, che porta a livello toscano la proposta del consigliere comunale di Pisa Alessandro Bargagna. Ne è così nata una mozione in cui la Lega chiede di "trovare specifiche forme d’incentivazione, anche economiche, affinchè gli stabilimenti balneari toscani siano attrezzati per garantire un facile avvicinamento alle spiagge, tramite la presenza di apposite passerelle e che vi sia, inoltre, almeno una struttura sul territorio costiero che consenta, per mezzo d’idonea attrezzatura, l’accesso diretto al mare".

"Come Lega - precisa l’esponente leghista - siamo da sempre sensibili al tema della disabilità ed ho quindi particolarmente apprezzato il progetto del collega Bargagna che, tra l’altro, è stato pienamente condiviso anche dal Garante dei diritti delle persone con disabilità. Confido, dunque che la Regione voglia appoggiare la nostra iniziativa che tende a favorire la massima autonomia, pure in vacanza, per i cittadini disabili".