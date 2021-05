Disabilità: parcheggi ad personam e un dissuasore acustico contro chi occupa gli stalli riservati

E' iniziata mercoledì scorso, 19 maggio, nella Commissione Politiche Sociali, la discussione su parcheggi e disabilità. In particolare si è discusso, per iniziativa della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), della possibilità di permessi ad personam per disabili (le domande sono circa 20) e, per iniziativa del consigliere Alessandro Bargagna (Lega), della possibilità d’installare un dissuasore per impedire la sosta sugli stalli riservati ai disabili a chi non ne ha diritto (si tratta di una placca installata sullo stesso stallo riservato ai disabili che riconosce se l’auto è autorizzata, in caso contrario emette un segnale acustico, è già utilizzata a Roma).

A Pisa gli stalli riservati ai disabili sono 430 (80 in ztl), cioè uno stallo ogni 25 posti (la legge ne prevede 1 su 50). Per chi occupa uno stallo riservato ai disabili, il codice della strada prevede, oltre ad una sanzione pecuniaria, anche la rimozione dell’auto. Da alcuni mesi il controllo su le auto che occupano gli stalli riservati ai disabili è stato esteso, come prevede l’attuale normativa, anche agli ausiliari del traffico, per cui è stato registrato un amento delle sanzioni.

Erano presenti in commissione Alessandro Fiorindi, direttore di Pisamo; Andrea Bottone, Ad di Pisamo; Massimo Dringoli, assessore comunale alla mobilità; Lia Sacchini, garante dei diritti delle persone disabili e il comandante della P.M., Alberto Messerini. Il presidente di questa Commissione Consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).