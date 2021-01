L’Arno unisce la città, Italia City Branding 2020 e Sguardo di vicinato, settimana ricca a Palazzo Gambacorti

Nei prossimi giorni in Comune si parlerà di alcuni argomenti importanti. Domani, giovedì 21 gennaio, alle 18, all’ordine del giorno della Commissione Urbanistica ci sarà l’Illustrazione del progetto avente per oggetto: 'L’Arno unisce la città'. Relaziona l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa. Questo argomento è stato richiesta dal consigliere Maurizio Nerini (FdI) che è anche presidente di questa Commissione consiliare. Successivamente, in questa stessa Commissione, verrà illustrato il progetto presentato per il bando Italia City Branding 2020. Relaziona, anche qui, l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa. L'Italia City Branding 2020 è il nuovo bando del Governo da 20 milioni che seleziona 20 Comuni con cui elaborare piani di investimento per rendere economicamente più attrattiva la città. Il bando, infatti, copre le spese di progettazione di interventi realizzabili velocemente. Questo argomento è stato richiesto dai consiglieri Marco Biondi (Pd), Matteo Trapani (Pd) ed Alessandro Tolaini (M5S).

Venerdì 22 gennaio, alle ore 16, si riunirà anche la Commissione Politiche sociali con all’ordine del giorno 'Sguardo di vicinato'. Questo argomento è stato richiesto dai consiglieri Vladimiro Basta (Pd) e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). Il presidente di questa Commissione consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).