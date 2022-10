L'elezione del nuovo garante delle persone disabili in Consiglio comunale

Domani, martedì 25 ottobre (dalle 14, diretta streaming) nuovo appuntamento con il Consiglio comunale di Pisa. All’ordine del giorno, dopo il mancato raggiungimento di una maggioranza qualificata nelle precedenti due sedute del Consiglio comunale, vi è di nuovo la nomina del Garante dei diritti della persona disabile.

La seduta di questo Consiglio Comunale sarà comunque aperta da un question time della consigliera Virginia Mancini (FI) sulle difficoltà da parte dei cittadini di fruizione del Presidio Sanitario di via Flavio Andò a Marina di Pisa. Questo question time era già stato discusso nella seduta del Consiglio comunale del 18 ottobre scorso, ma solo parzialmente, per cui si è deciso di ripresentarlo. Alla consigliera Verginia Mancini gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto). Le prossime sedute del Consiglio Comunale per il mese di novembre saranno fissate da una apposita riunione del Capigruppo Consiliari che si terrà giovedì prossimo, 27 ottobre, alle 9.