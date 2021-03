Vecchiano, il centrodestra avvia il percorso su programma e candidature per le Amministrative

In vista della prossima tornata elettorale amministrativa a Vecchiano i partiti che compongono la coalizione di centrodestra assieme ai soggetti civici che si oppongono all'amministrazione comunale uscente hanno avviato un percorso per la definizione del programma. Per quanto riguarda l’individuazione del candidato sindaco, ancora non definita, questa avverrà tenendo in considerazione le caratteristiche più adatte di cui deve disporre la candidata o il candidato e vagliando le disponibilità.

"Il centrodestra e le forze civiche che si oppongono all'attuale amministrazione si presenteranno compatti e con tutte le carte in regola per essere competitivi e vincenti, anche in considerazione del fatto che le divisioni del passato sono assolutamente superate e adesso stiamo lavorando insieme ad un progetto forte e unitario. Che si vada a votare a tarda primavera o, come sempre più probabile, in autunno ci faremo trovare pronti e compatti per offrire ai vecchianesi l’opportunità del cambiamento e della svolta" sono le parole dei coordinatori provinciali Marco Landi (Lega per Salvini premier), Diego Petrucci (Fratelli d'Italia), Raffaella Bonsangue (Forza Italia).

