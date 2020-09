Elezioni comunali a Cascina: accordo Rollo-Cosentini per il centrodestra

Il centrodestra cascinese si compatta in vista del ballottaggio. C'è infatti l'appoggio di Dario Rollo e della sua 'Valori e Impegno Civico', terza forza uscita dal primo turno, al candidato sindaco Leonardo Cosentini. Mentre Betti ufficializza l'accordo con il Movimento 5 Stelle e la lista 'Lavoro Sviluppo e Ambiente', il sindaco reggente si schiera in funzione anti-sinistra "per non vanificare - spiega su Facebook - gli ultimi quattro anni di lavoro per la nostra comunità e per tenere in considerazione la grande fiducia che mi avete dimostrato anche con il voto del 20 e 21 settembre". L'impegno al momento è quello di "sostenere al ballottaggio la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Leonardo Cosentini".

"Con la vittoria al ballottaggio - prosegue, consapevole del possibile futuro ruolo in giunta - le cittadine e i cittadini di Cascina, con la mia presenza, avranno garanzia di continuità nel percorso di risanamento economico e di un ulteriore abbassamento della pressione fiscale iniziato nel 2016". Lo scopo, conclude Rollo, è quello di "fermare una sinistra che ha dimostrato in passato in tutti i settori, ed in particolare sotto l’aspetto finanziario, l’incapacità amministrativa dei propri rappresentanti al governo della città".