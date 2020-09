Comunali a Cascina: appello di Forza Italia al voto, contro l'astensionismo

Forza Italia a Cascina fa appello ai cittadini per andare a votare, in quanto "l'astensionismo è la sconfitta della democrazia". "Desideriamo - si legge in una nota del partito - innanzitutto ringraziare i cittadini cascinesi per il loro contributo, i loro suggerimenti e la loro presenza che ci hanno permesso di arrivare alle porte del voto amministrativo in un clima sereno e partecipato. Giovedì 17 sarà l'ultimo incontro al mercato del giovedì al quale saranno presenti i candidati al consiglio comunale per Forza Italia. Dopo ogni tornata elettorale e in maniera ciclica vengono analizzati i risultati elettorali e, senza scomodare nessun statista, ci troviamo quasi sempre dinnanzi alle medesime critiche dalle quali emerge un'analisi comune: 'qualcosa non ha funzionato'. Di fatto una costante si ripete, ovvero un cittadino su due con scienza e coscienza rinuncia ad esercitare il proprio diritto di voto. Le regionali e amministrative sono alle porte e nessuno vorrebbe che in Toscana si ripetesse la costante dell'astensionismo poiché sarebbe la più dura sconfitta per la partecipazione e per la democrazia".

"Conquistare la fiducia di un cittadino che l'ha persa è decisamente difficile - valuta Forza Italia - ma mantenerla è ancora più arduo, ed è una sfida che tutti dovrebbero accettare così come abbiamo fatto noi di Forza Italia. Cascina è ricca di esperienza e passione politica, di entusiasmo e voglia di partecipazione e noi di Forza Italia abbiamo presentato un resoconto dettagliato alla cittadinanza del nostro lavoro in questa amministrazione attraverso l'assessore ai lavori pubblici Roberto Sbragia, anch'egli candidato, il quale in varie occasioni e comunicati stampa ha affermato che 'un bravo amministratore è semplicemente colui che lascerà l'esistente in condizioni migliori di come le ha trovate': come non essere d'accordo. La democrazia e la partecipazione ringraziano in anticipo".