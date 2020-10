Elezioni comunali a Cascina: Betti è il nuovo sindaco

E' Michelangelo Betti il nuovo sindaco di Cascina. Il ballottaggio è stato vinto dal candidato del centrosinistra in modo netto, con il 59,02% dei voti sul concorrente di centrodestra Leonardo Cosentini. Sono quindi confluiti, come previsto dagli schieramenti emersi negli ultimi giorni di campagna elettorale, verso il nome espresso dal Partito Democratico, le preferenze prima rivolte ai candidati Cristiano Masi e Fabio Poli (M5S). Non è bastato l'appoggio di Dario Rollo a Cosentini per battere una compagine che, anche visti i risultati delle regionali, sembrava in vantaggio fin dall'inizio.

"Ho telefonato a Michelangelo Betti augurandogli buon lavoro - scrive su Facebook Leonardo Cosentini - voglio ringraziare tutti i cascinesi che mi hanno dato fiducia e tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Da domani saremo all'opposizione, un'opposizione costruttiva nell'unico interesse della città". Sono 6 i seggi per l'opposizione di centrodestra, più uno per Rollo e 13 invece per la maggioranza a trazione Pd. Betti sul social ha scritto solamente "Grazie Cascina!".