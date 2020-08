Elezioni comunali a Cascina: il Partito Democratico presenta la sua squadra

Il Partito Democratico ha presentato i 24 candidati al Consiglio comunale che sostengono Michelangelo Betti nella sua corsa a sindaco di Cascina in vista dell’appuntamento elettorale del 20 e il 21 settembre. "Una varietà di esperienze e competenze, donne e uomini qualificati, la rappresentanza di quasi tutte le frazioni e una grande apertura alla società civile sono il segno tangibile del lavoro che il partito ha condotto sul territorio comunale in questi quattro anni di ricostruzione" si legge in una nota.

Per Fernando Mellea, segretario comunale del Partito Democratico, “questa lista è espressione della voglia di ripartenza dopo la sconfitta del 2016. La candidatura di Michelangelo Betti ha il sostegno oggi di una intera comunità politica”.

Ad intervenire anche Michelangelo Betti che ha sottolineato la necessità di un cambiamento di prospettiva nell’azione dell’amministrazione comunale: “Dobbiamo pensare ai problemi quotidiani dei nostri cittadini ma anche avere una visione della Cascina del futuro, una progettualità di lungo periodo, poiché solo così la nostra città potrà crescere”.

A conclusione della mattinata è intervenuto Valerio Fabiani, vicesegretario regionale del Partito Democratico, a testimoniare l’importanza dell’appuntamento amministrativo di Cascina: “Cascina è la prova che alla Lega non interessa niente del futuro delle comunità che si candida a governare. La Lega vuole Cascina per esibire uno scalpo e per giocare una partita politica di carattere nazionale e per le ambizioni di carriera personale dei suoi candidati. Chi si candida ad amministrare un territorio lo deve fare per amore della sua comunità”.

I 24 candidati consiglieri del Partito Democratico:

1) Paolo Cipolli - 56, bancario

2) Alessia Marrucci - 44, impiegata

3) Mirko Guainai - 46 dipendente pubblico

4) Mara Butura Ionisor - 20, studentessa

5) Alessandro Beconcini - 35, fotografo

6) Ingrid Calvani - 45, impiegata settore privato

7) Oliver Bellina - 41, libero professionista - chimico

8) Maria Cristina Centrella - 60, docente

9) Luigi Berni - 67, pensionato

10) Adriana Conte - 53, avvocato

11) Marco Casarosa - 45, operaio in elettronica

12) Claudia Del Lungo - 63, pensionata

13) Sandro Maneschi - 36, autista

14) Giulia Guainai - 32, impiegata

15) Ivo Paddeu - 46, metalmeccanico

16) Irene Masoni - 35, tutor formazione

17) Alessandro Ragaglia - 33, commerciante

18) Anna Morabito - 58, dirigente FS

19) Lorenzo Romei - 23, studente

20) Eva Maria Parisio - 44, microbiologa

21) Nicola Santini - 25, studente

22) Sara Ribechini - 30, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria

23) Federico Tasselli - 41, consulente fotovoltaico

24) Katia Urti- 48, architetto









Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.