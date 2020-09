Elezioni comunali: Cosentini visita la Rsa Remaggi

“Esprimo un sincero apprezzamento per come è stata e viene gestita la vita nella Rsa che non ha registrato ad oggi nessun caso di positività al Covid-19 e voglio così trasmettere a tutti la gratitudine per come stanno affrontando questo momento con serietà e umana professionalità". Lo ha detto Leonardo Cosentini, candidato sindaco del centrodestra che durante i suoi incontri sul territorio ha fatto visita nella mattinata di ieri, 30 agosto. al giardino della Rsa Matteo Remaggi di San Lorenzo alle Corti.

"Un incontro informale - spiega Cosentini - in cui ho potuto incontrare persone straordinarie che conosco da tempo, da cui mi sono fatto raccontare un po’ della loro vita e del particolare momento che stanno vivendo da febbraio scorso quando il Covid ha cambiato le vite di tutti. Non ci aspettano giorni semplici perché questa situazione è tutt’altro che finita. Quello del Remaggi è un contesto particolarmente delicato, ma ho esortato tutti a non arrendersi e anzi ad andare avanti facendosi forza e nella consapevolezza della grande professionalità che contraddistingue questa struttura nei confronti della quale porrò specifica e particolare attenzione. Una struttura all’interno della quale troverà posto anche una delle farmacie comunali mentre sull’esterno della struttura abbiamo intenzione di effettuare un intervento di recupero e valorizzazione per realizzare uno spazio a disposizione della cittadinanza”.