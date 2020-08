Elezioni comunali a Cascina, il candidato Rollo presenta il suo programma

“Ci proponiamo come un nuovo progetto civico che mette al centro tutte le cittadine e i cittadini di diversa provenienza politica, vera parte attiva del processo partecipativo decisionale. Con proposte realistiche, all’insegna dei valori di concretezza e competenza. Un progetto civico per continuare a realizzare il cambiamento di Cascina”. Dario Rollo, sindaco facente funzioni, candidato sindaco della Lista per Cascina ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco’ presenta il programma elettorale che lo vede protagonista con la sua squadra di candidate e candidati per il Consiglio comunale capitanata da Matteo Aghini Lombardi. “Sono persone di Cascina, tutte con una storia professionale e di impegno nel territorio, sensibili alla lettura attenta e ricettiva dei bisogni di tutti i cittadini, nessuno escluso - sottolinea Dario Rollo - per una Cascina sempre più inclusiva e sempre vicino alle necessità delle cittadine e dei cittadini”.

Tanti gli aspetti del programma di Dario Rollo: tasse, ambiente, rifiuti, sicurezza idraulica, protezione civile, cultura, valorizzazione del territorio e degli edifici storici e artistici, giovani e sport, scuola, sicurezza, cimiteri, decoro urbano, viabilità, urbanistica, edilizia privata e pubblica, commercio e attività produttive, politiche sociali, familiari e abitative, con il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le proposte concrete principali l’istituzione del Garante della Disabilità, con sostegno alle famiglie con persone disabili, degli Sportelli SoS Cittadino e Sos Animali per combattere il randagismo e favorire le adozioni. Lotta alla povertà, anche con un progetto di recupero delle eccedenze alimentari. Prosecuzione della riduzione della pressione fiscale di competenza comunale, della messa in sicurezza idraulica del territorio, della lotta ai reati ambientali, con contrasto al degrado. Ampliamento del depuratore. Copertura piena del controllo del territorio anche con un sistema integrato di videocamere e con l’aumento della vigilanza. Valorizzazione e promozione del territorio. Riqualificazione di edifici pubblici, aree verdi pubbliche, piste ciclabili. Manutenzione straordinaria dei cimiteri. Interventi mirati di rigenerazione urbana. Attenzione al commercio con forti riduzioni di tasse comunali per fondi sfitti, riduzione addizionale Irpef, abbattimento canone di occupazione del suolo pubblico e di Imu e Tari per le attività aderenti ai centri commerciali naturali. Contrasto ad abusivismo e lotta alla contraffazione. E con Scuola, Cultura, Sport, Giovani sempre al centro dell’azione amministrativa.