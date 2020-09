Elezioni comunali a Cascina: Pd avanti, liste civiche ago della bilancia

I dati definitivi delle votazioni del 20 e 21 settembre per le elezioni comunali a Cascina vedono in vantaggio il centrosinistra del candidato Michelangelo Betti. Sarà ballottaggio, dato il 38,68% di consensi raggiunto, contro il 33,11% di Leonardo Cosentini, sostenuto dal centrodestra. Una differenza di 5,57 punti percentuali, pari a 1.345 voti, che, sulla carta, potrebbe essere recuperata in caso di una polarizzazione delle liste civiche. Che appare però difficile.

Se è vero infatti che Dario Rollo ha di fatto governato con la maggioranza che aveva eletto Susanna Ceccardi sindaco, in campagna elettorale si è nettamente smarcato dai partiti e dalla precedente gestione. Sembra quindi difficile che il bacino di voti possa ampiamente convergere verso il centrodestra, possibilità ancora più difficile per chi ha dato fiducia ad altri candidati come Cristiano Masi e Fabio Poli, in quanto si sono tutti posti come alternativa all'amministrazione a trazione leghista. Ha ottenuto un minor peso dall'elettoralo l'ex vicesindaco Michele Parrini, comunque dimissionario dalla giunta Ceccardi.

I numeri dei candidati

Oltre i due schieramenti principali, hanno raccolto gli stessi consensi Cristiano Masi ed il sindaco reggente uscende Dario Rollo: 2.202 voti ciascuno, per il 9,11% di preferenze. Segue Fabio Poli per i 5 Stelle con il 7,73% (1.868 voti), chiude Michele Parrini con il 2,27% (548 voti). Registrate infine 450 schede bianche.

I numeri di liste e partiti

Il Partito Democratico è saldamente il più votato, con il 32,95% di consensi. Le altre liste della coalizione impattano in maniera ridotta sul totale. Per il centrodestra la Lega ha raccolto il 19,48%, Fratelli d'Italia il 7,41%, segue la lista 'Leonardo Cosentini Sindaco' con il 4,47% e chiude Forza Italia, ridotta all'1,81%. A conti fatti la terza forza politica del Comune di Cascina è la lista civica di Dario Rollo 'Valori e Impegno Civico' con l'8,87%. Movimento 5 Stelle al 6,45%.

Rispetto l'elezione del 2016 il Pd è cresciuto di circa 2 punti percentuali, gli stessi persi dalla Lega. Se nel centrodestra Fratelli d'Italia balza in avanti dal 2,04, Forza Italia cala ancora, era al 4,58%. Il colpo in negativo lo ha fatto il M5S, precipitato dopo che aveva fatto registrare nella scorsa tornata elettorale il 18,07%.