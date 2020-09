Elezioni a Cascina: presentata la lista civica Leonardo Cosentini Sindaco

Leonardo Cosentini, il candidato sindaco del centrodestra a Cascina, ha presentato ieri 4 settembre la lista civica a sostegno della propria corsa elettorale. "La composizione di questa lista - ha detto - rappresenta la sintesi perfetta della complessità della società civile di Cascina. Una sfida che affronto con tantissimo entusiasmo, sempre con il sorriso sulle labbra perché è bellissimo stare in mezzo ai cittadini e confrontarsi con gli altri".

"Per la prima volta nella storia di Cascina - ha proseguito Cosentini - il centrodestra, che peraltro governa Cascina, si presenta anche con una lista civica oltre a tutti i partiti della coalizione. E in questo il centrodestra ritengo abbia avuto il coraggio di affiancare l’esperienza di una lista civica. Questo è sicuramente un elemento di grande maturità dei partiti perché non è sempre così scontato. Dobbiamo portare grandissimo rispetto e guardare con tanta attenzione al mondo civico, un elemento in più che può qualificare una coalizione. Non si può immaginare di governare Cascina senza i partiti, ma abbiamo avuto questa apertura e capacità di confronto con la società civile e di questo ne dobbiamo fare tesoro, in termini di partecipazione e di programmi. Oggi abbiamo una lista di persone dai grandi valori, che rappresentano tutte le professionalità della nostra società civile e che non sono politicamente schierate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I componenti della lista: Sergio Achille Rossi, Maria Concetta Gugliotta, Luciano Gambini, Michela Orsolini, Marco Morganti, Michela Festa, Simone Bardelli, Susi Masetti, Marco Pannocchia, Michela Zurlo, Eugenio Bigliazzi, Cinzia Sbrana, Arman Nakhaei, Stefano Di Pede, Antonella Simona Colistra, Massimiliano Prior, Massimo Bonanni.