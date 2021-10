Elezioni comunali a Vecchiano, Santa Luce, Castellina e Buti: l'affluenza definitiva

Si sono chiuse alle 15 di oggi, 4 ottobre, le urne per le elezioni 2021. Per quanto riguarda le amministrative in provincia di Pisa erano quattro i Comuni chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco: Vecchiano, Castellina Marittima, Santa Luce e Buti.

A Vecchiano ha votato il 55,09% degli aventi diritto. A Santa Luce la percentuale dei votanti più alta con il 67,98%. A Buti ha votato il 55,16%, mentre a Castellina Marittima il 61,95%.



Alla chiusura delle urne è iniziato lo spoglio delle schede che decreterà chi sarà il nuovo primo cittadino.