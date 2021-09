Elezioni comunali 2021: tre candidati sindaco per Castellina Marittima

Si vota domenica 3 (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 (dalle 7 alle 15) ottobre per la scelta del nuovo sindaco di Castellina Marittima. Originariamente il termine del mandato del sindaco uscente Manolo Panicucci era previsto per il 2022. La legislatura è stata chiusa in anticipo a seguito delle dimissioni di 6 consiglieri di maggioranza. Ora lo stesso Panicucci si ricandida sostenuto dalla lista organizzata dal movimento di sinistra 'Agorà - Laboratorio di Democrazia e Legalità', nato per l'occasione.

Candidato con la lista 'Idee e Innovazione' e sostenuto dal Partito Democratico c'è l'ex sindaco degli anni 1985-1995 Alessandro Giari. Il candidato di 'Democrazia Aperta per Castellina' è Rocco Pompeo.

Da sinistra Alessandro Giari, Manolo Panicucci e Rocco Pompeo