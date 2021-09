Elezioni comunali 2021 a Santa Luce: i tre candidati sindaco

Si vota domenica 3 (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 (dalle 7 alle 15) ottobre per la scelta del nuovo sindaco di Santa Luce.

Per il centrosinistra con la lista 'Insieme per Santa Luce' si presenta la prima cittadina uscente Giamila Carli. Per il 'Partito Comunista Italiano' il candidato sindaco è Patrizio Andreoli. Con la lista 'Cambiamento per Santa Luce' il terzo ed ultimo candidato è Elia Fornai.

Da sinistra Giamila Carli, Patrizio Andreoli, Elia Fornai