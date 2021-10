Elezioni comunali a Vecchiano: Massimiliano Angori confermato sindaco

Dalla tornata elettorale del 3 e 4 ottobre è emersa la conferma per Vecchiano del sindaco uscente, e presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. Il primo cittadino si è affermato nuovamente con 3.647 voti, pari al 65,7% delle preferenze, con la sua lista 'Insieme per Vecchiano'. Roberto Sbragia, con la lista 'Vecchiano Civica', ha raccolto 1502 voti, per il 27,06% delle preferenze. Più indietro Vincenzo Carnì con 'Un cuore per Vecchiano', votato da 402 persone per il 7,24%.