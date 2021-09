Vecchiano, Fratelli d'Italia punta al recupero di Bocca di Serchio

Sopralluogo a Bocca di Serchio, a Marina di Vecchiano, del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, e del candidato sindaco Roberto Sbragia. Erano accompagnati da Andrea Mancini, candidato al Consiglio comunale di Vecchiano, e da Fabrizio Grossi, componente del Direttivo della Tenuta di San Rossore.

“Bocca di Serchio ha potenzialità incredibili di sviluppo, economia e lavoro per tutta Vecchiano, ma attualmente non è valorizzato. Proponiamo un recupero dell’intera zona, c’è l’opportunità di costruire un porto, anche se comporterebbe spese importanti e prossimamente potrebbe essere realizzato solo lo studio di fattibilità, ma fin da subito è possibile, con dei pontili galleggianti, creare degli ormeggi sicuri e fruibili dai proprietari delle barche” propone Roberto Sbragia.

“Bocca di Serchio è una delle tante potenzialità non sfruttate dal Comune di Vecchiano. Da qui è possibile fare un accesso alla Tenuta di San Rossore. Realizzare pontili mobili galleggianti e creare anche scivoli per potere mettere le barche in acqua. E’ necessario dragare la foce. Idee e volontà devono andare di pari passo” dichiara Petrucci.

“Un luogo meraviglioso che merita di essere riqualificato e valorizzato strappandolo al degrado e all'abbandono. Possiamo realizzare una stazione marittima. per la quale, tra l’altro, esiste già una bozza di progetto. Una stazione marittima che garantisca la sicurezza delle barche, in caso di piena del Serchio, e consenta, ai proprietari di barche più piccole, di usare la sponda senza impegni di pontili” sottolinea Mancini.