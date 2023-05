Elezioni comunali di Pisa 2023: l'affluenza alle ore 23

Terminate le operazioni di voto per oggi, 14 maggio. Alle ore 23, secondo i dati provenienti da tutte le 86 sezioni, ha votato il 45,25% degli aventi diritto. Confermato per questo primo giorno il trend in calo rispetto alla tornata elettorale del 2018, quando alla stessa ora aveva espresso la propria preferenza il 58,47% del corpo elettorale. Si vota comunque anche domani, 15 maggio, dalle 7 alle 15.