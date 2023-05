Elezioni comunali a Pisa: le agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

In occasione delle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio gli elettori che si recheranno a Pisa per votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, applicate dagli enti o dalle società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.



Tutte le informazioni sulle agevolazioni previste e sulle modalità per poterne usufruire sono consultabili al seguente link.

