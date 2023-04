Elezioni: i candidati consiglieri della lista Forza Italia-Udc-PLI

Lunedì 17 aprile, al Caffè dei Cavalieri, si è tenuta la presentazione della lista Forza Italia-UdC-PLI che sostiene la candidatura di Michele Conti per la rielezione a sindaco di Pisa. Erano presenti Raffaella Bonsangue, coordinatrice provinciale di Forza Italia, Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Chiara Tenerini, il candidato sindaco Michele Conti, oltre ai rappresentanti degli altri partiti facenti parte della lista: UDC, Pli e Nuovo PSI.

"Nel compilare la lista dei 32 nomi abbiamo costruito una squadra di donne e uomini, un’ottima classe dirigente composta da volti nuovi della società civile, professionisti, militanti che, si impegnano, quotidianamente, con passione ed entusiasmo, sul nostro territorio. Le nostre candidate e i nostri candidati, preparati e competenti, saranno impegnati per far conoscere le proposte e le idee per il futuro di Pisa e poterle trasformare in azioni concrete a favore della comunità locale, dando un contributo significativo e di sostanza all’attività di governo cittadino, per proseguire il lavoro fatto in questi cinque anni di amministrazione di centrodestra".

"La lista Forza Italia-UdC-PLI è un vero laboratorio politico dove i moderati, il vero centro, decisivo per il centrodestra, devono far sentire la propria voce, per il futuro della nostra città. Ognuno porta il proprio contributo e questo è un valore aggiunto per la città. Il nostro è un sostegno convinto, sin dalla prima ora, al candidato Conti, tanto da aver inserito il nome del nostro simbolo, ribadendo l’impegno all’interno della coalizione".

Della lista fanno parte: Raffaella Bonsangue, coordinatrice provinciale di Forza Italia e vice sindaco uscente, Riccardo Buscemi, capogruppo uscente, Adolfo Anconetani, Andrea Bandini, Bruno Battini, Andry Bazzell, Roberta Bernardeschi, Angelo Giovanni Bonadio, Filippo Braito, Matteo Chimenti, Patrizia Ciampi, Eleonora Curcio, Jessica Fantauzzi, Carlo Gnesi, Luca Gozzetti, Gianluca Iacopini, Alessandro Iadaresta, Carlo Landi, Elena Mannari, Cristina Montanari, Gian Domenico Giuseppe Nizzi, Lorenzo Paladini, Edy Paparoni, Paola Perani, Fabio Porfirio, Maria Punzo, Michele Quartaroli, Michele Sbrana, Carlo Scarpellini, Maria Grazia Selmi, Raffaella Zanchini Di Castiglionchio, Franca Carmela Paola Zito. "Inoltre, ricordiamo che la nostra sede, in piazza Solferino 12, a Pisa, è aperta tutti i giorni: uno spazio dove poter incontrare i cittadini e condividere prospettive e progetti per il nostro territorio".