Andrea Buscemi aderisce al movimento culturale e politico 'Centro'

Nella mattinata di mercoledì 22 febbraio, nel salotto della sua abitazione di via Carducci a Pisa, l’attore e regista, nonché ex assessore alla cultura, Andrea Buscemi ha dichiarato il suo ingresso nel movimento culturale e politico 'Centro'. Presenti anche i dirigenti nazionali Fabrizio Manfredini (fondatore del movimento), Francesco Samà (presidente), Simone Menicucci (segretario) che hanno presentato i principi del soggetto politico che si fonda su nove punti fondamentali: libertà, giustizia, uguaglianza, tolleranza, rispetto, carità, solidarietà, verità e meritocrazia. Tutti gli aderenti a 'Centro' sono tenuti ad ispirarsi sempre a: onestà e correttezza, senso di appartenenza e di lealtà e correttezza verso il movimento e tutti i suoi membri, leale collaborazione tra tutti gli aderenti, riservatezza, trasparenza.

Fabrizio Manfredini, fondatore del movimento politico e culturale, è intervenuto e ha ufficializzato l’ingresso di Buscemi: "Andrea Buscemi è un grandissimo artista, è il migliore rappresentante che potevamo scegliere per la cultura. 'Centro', oltre che un movimento, è un marchio registrato e, per questo motivo, nessuno in politica può utilizzare questa parola. Ad esempio il movimento di Mastella 'Noi di Centro', per legge, dovrà chiamarsi 'Noi di…' e 'Pisa al centro' in 'Pisa al…'". La notizia, a pochi mesi dalla data delle elezioni amministrative, fa subito pensare alla candidatura di Buscemi per la corsa a sindaco. "Oggi non presentiamo la candidatura a sindaco di Andrea Buscemi - precisa Manfredini - ma la sua adesione al movimento. Stiamo valutando insieme le condizioni e nei prossimi giorni scioglieremo le riserve. Una cosa è certa: 'Centro', che non significa centro come posizionamento politico ma indica alle persone la strada per 'fare Centro nella vita', non farà alleanze. Nell’eventualità ci candideremo solo con la nostra lista".

Andrea Buscemi ha spiegato i motivi della sua adesione: "Nei prossimi giorni io e i vertici di 'Centro' decideremo se scendere in campo con la mia candidatura a sindaco di Pisa. Per indole sono portato a entrare in campo per vincere, non per partecipare. Ho a disposizione idee più significative degli altri e non voglio sprecarle. Dunque, se ci saranno le condizioni, aderirò con entusiasmo alla proposta fattami da 'Centro' per tentare di diventare primo cittadino. Naturalmente, oltre a farlo per il bene di Pisa, personalmente coltivo anche l'evidente desiderio di riprendere il discorso interrotto nel 2019, quando fui defenestrato dall'attuale giunta con motivazioni bislacche, che in realtà celavano i soliti giochini di palazzo. Come assessore alla cultura stavo lavorando benissimo, e questo è un dato di fatto. Ecco, vorrei riprendere il lavoro lasciato in sospeso. Magari, stavolta, con un ruolo più preminente e decisivo. Mi conforta l'idea di avere intorno, oltre alla massiccia partecipazione degli iscritti di 'Centro', l'entusiasmo dei componenti il mio osservatorio politico 'Pisa 2033', che naturalmente continua il proprio mandato di critica politica e di fucina di idee e, a questo punto, anche di candidati".

Buscemi ha poi proseguito: "In questi giorni sono stato avvicinato da tante persone che si dicono deluse e che, pensando a una mia prossima discesa in campo, mi dicono di riporre grande fiducia nel sottoscritto perché Pisa cambi definitivamente passo. Sono a disposizione totale di Pisa, se mi candiderò porterò in circolo grandi idee che smuoveranno l'annoso immobilismo della città, la mediocre visione che la politica ha avuto sinora riguardo al destino di una delle più belle città del mondo. Attraverso un'idea compiuta della Cultura, torneremo alla Bellezza, che significa qualità della vita per il cittadino e anche turismo, cioè la fonte di ricchezza alla quale siamo da secoli vocati".