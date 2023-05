Ballottaggio: apertura straordinaria dell'Ufficio elettorale

Domenica 28 e lunedì 29 maggio gli elettori di Pisa saranno nuovamente chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Sarà sfida tra Michele Conti, candidato per il centrodestra, e Paolo Martinelli, candidato per il centrosinistra.

Si vota dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 28 maggio e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 29 maggio.

Gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno le seguenti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali:

- Sesta Porta, via Battisti, 51 quarto piano (Ufficio elettorale): venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 28 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00; lunedì 29 maggio dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

- Via Camillo Guidi, 2/A Marina di Pisa (Ufficio decentrato 1): domenica 28 maggio dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Ballottaggio: le agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei