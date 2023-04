Appello dell'antimafia sociale e politica a sostegno della candidatura di Paolo Martinelli

"Con Paolo Martinelli, un comune impegno per la legalità. I sottoscritti firmatari del seguente appello, donne e uomini impegnati nell’antimafia e nel sociale, in vista delle elezioni amministrative del Comune di Pisa, si schierano con Paolo Martinelli, un comune impegno per la legalità. Abbiamo accolto con gioia la candidatura di Paolo Martinelli a sindaco di Pisa. Lo abbiamo incontrato e sentito vicino in questi anni nei nostri territori e dovunque era importante prendere posizione contro le mafie e rafforzare la legalità e la giustizia".

"La sua partecipazione fin da giovane alle iniziative a sostegno delle cooperative che prendevano in carico la gestione dei beni confiscati alle mafie, e la fattiva partecipazione alla costituzione del coordinamento provinciale della legalità di Pisa, fanno di lui un punto di riferimento per chiunque voglia opporsi alle mafie" proseguono.

"Occorre tenere alta l’attenzione anche nei territori lontani dalle regioni del sud, perché la capacità pervasiva della criminalità organizzata non lascia nessuna regione fuori pericolo. Lo spaccio della droga, lo smaltimento illegale dei rifiuti, l’usura, la gestione del gioco d’azzardo illegale e le infiltrazioni in quello legale, chiedono ad ogni pubblico amministratore una buona capacità di lettura ed il coraggio di fare scelte che la politica finora non ha quasi mai avuto il coraggio di fare. Siamo fiduciosi che il cammino condiviso con noi e tanti altri da Paolo Martinelli in questi anni lo renda capace di affrontare anche nella bella città di Pisa queste sfide".



I firmatari:

Rosy Bindi, già Ministro e Presidente della Commissione Antimafia

Pippo Cipriani, già Sindaco di Corleone (Pa)

Carolina Girasole, già Sindaca di Isola Capo Rizzuto (Kr)

Danilo Sulis Direttore Radio 100 Passi (Pa)

Don Armando Zappolini, Parroco e Portavoce nazionale Campagna Mettiamoci in gioco

Vannino Chiti, già Ministro e Presidente Regione Toscana

Ciro Corona, Associazione resistenza Anticamorra Scampia (Na)

Domenico ‘Megu’ Chionetti, Presidente Comunità San Benedetto al Porto (Ge)

Alberto Vannucci, Professore dell' Università di Pisa

Denise Amerini, Cgil nazionale

Simone Siliani, Fondazione Banca Etica

Filippo Torrigiani, già Consulente Commissione Antimafia