Elezioni comunali: il Terzo Polo si prepara alla scelta del candidato sindaco

Continua il percorso del Terzo Polo per l’elaborazione del programma elettorale in vista delle amministrative a Pisa. Sono state fissate le date dei due incontri assembleari per portare a sintesi i diversi contributi sui vari temi. Durante le due assemblee, che si terranno presso la Stazione Leopolda domenica 19 febbraio, dalle 10:30 alle 16:00, e sabato 25 febbraio, dalle 15:00 alle 19:00, verrano redatte le linee guida del programma, individuate le priorità, scelto il candidato sindaco che guiderà la coalizione nella prossima campagna elettorale.

Due per ora i nomi che si confronteranno per la candidatura a sindaco di Pisa: Carlo Lazzeroni (Italia Viva) e Rita Mariotti (Azione), nomi ai quali potrebbero aggiungersi altre candidature espressione delle realtà che intendono aderire al progetto di Renew Pisa in un percorso aperto, partecipativo e democratico.

"Azione, Italia Viva, Partito Socialista, Liberal Forum le prime forze politiche che aprono ufficialmente il cantiere di Renew Pisa, con un’apertura verso tutte quelle forze civiche e quelle identità che, riconoscendosi nel più ampio progetto di Renew Europe, sono pronte a lavorare per il rinnovamento di Pisa" sottolineano dal Terzo Polo.

Nel primo incontro di sabato cinque i macrotemi oggetto della discussione: welfare, sicurezza e decoro urbano, turismo e promozione del territorio, ambiente e sviluppo, istruzione università e cultura.