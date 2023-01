'Dalla città per le auto alla città per le persone': gli ambientalisti verso le elezioni comunali

Fiab Pisa, La città ecologica e Legambiente Pisa scendono in campo in vista delle elezioni amministrative di primavera.

Già nel 2018 le tre associazioni ambinetaliste organizzarono una iniziativa a ridosso della scadenza elettorale, presentando in quella sede le proprie proposte sul tema della mobilità e chiamando i candidati sindaco a confrontarsi con esse. Le associazioni analizzarono nel corso dell’iniziativa i programmi dei vari candidati a sindaco e li 'valutarono', stilando una sorta di pagelle.

In vista della scadenza di quest’anno le tre associazioni intendono ripetere quella iniziativa, modificandone tempi e forme, non più solo per valutare i programmi ma anche per condizionare in senso ambientalista la loro stessa stesura.

"Il tema che le tre associazioni scelgono è sempre quello della mobilità perché è prioritario per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in ambito urbano oltre ad essere centrale per ridisegnare e riqualificare complessivamente lo spazio urbano, difendere la salute e migliorare la qualità della vita in città" sottolineano.

Da qui il titolo: 'Dalla città per le auto alla città per le persone'.

Nella prima iniziativa le tre associazioni presenteranno quelli che secondo loro sono i cardini per una gestione ambientalmente corretta della mobilità di uomini e merci in ambito urbano e nell’area vasta costiera. Quindi le proposte per la riduzione drastica delle auto in circolazione e lo sviluppo della mobilità attiva (pedonale e ciclistica) e del trasporto pubblico elettrico in sede propria (tram). Saranno presentati un documento unitario e una 'griglia di valutazione' sulla base della quale saranno giudicati i programmi dei sindaci.

Le tre associazioni analizzeranno i programmi di tutti i candidati a sindaco alla luce della 'griglia di valutazione', mettendone in evidenza i punti di forza ed i punti di debolezza.

In una seconda iniziativa pubblica, a ridosso della data delle elezioni, le associazioni presenteranno tali valutazioni e inviteranno i candidati a sindaco a confrontarsi con esse, in modo che i cittadini sappiano cosa ciascuno, se eletto, intenda fare su un tema considerato fondamentale per l’ambiente e la qualità della vita della città.