Elezioni, il Pd fa quadrato su Martinelli: il sostegno di Pieroni e Zambito per il ballottaggio

Il ballottaggio delle elezioni pisane tiene banco nel dibattito politico, con il Partito Democratico che si prepara a sostenere l'ultimo atto previsto per il 28 e 29 maggio.

Il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, in una nota, afferma che "non era una partita facile e lo sapevamo bene, ma eravamo anche fiduciosi che avremmo raggiunto il ballottaggio, riportando la palla al centro per i tempi supplementari. Siamo soddisfatti di questo risultato, che ha dimostrato che la candidatura di Paolo Martinelli alla guida della coalizione di centrosinistra sia stata la scelta giusta per rappresentare il bisogno di riportare al centro delle politiche cittadine le persone. Una città non è fatta solo di inaugurazioni e nastri, non è un luogo dove fare politica a colpi di slogan come ha fatto la destra al governo di Pisa guidata da Conti. Servono persone come Paolo Martinelli e come i tanti candidati e le tante candidate di Pd e centrosinistra, che con passione e spirito di iniziativa si sono battuti per arrivare a questo primo importante risultato. Adesso arriva il bello, avanti così Paolo!".

Commenta il risultato anche la senatrice Ylenia Zambito: "Abbiamo sempre creduto che si potesse andare avanti nella strada che Paolo e la coalizione di centrosinistra hanno tracciato in questi mesi. Portare il sindaco uscente Conti e tutta la destra al ballottaggio non era semplice, ma con l'impegno di tutti e tutte siamo riusciti nell'impresa. Adesso non dobbiamo perdere mezzo secondo: ci aspettano due settimane di questa nuova fase di campagna elettorale, e noi ce la giocheremo a testa alta, fieri e volenterosi di rilanciare la nostra Pisa e di voler rendere protagonisti i cittadini, le sue migliori energie. Per ora un grazie a tutte le candidate e i candidati del Pd e del centrosinistra. A Paolo Martinelli un abbraccio fortissimo".