Ballottaggio Pisa, Martinelli: "Uniti per un'opposizione vigile e responsabile"

Una rincorsa che si è fermata al 47,63%. E' questo il dato dei voti raccolti dal candidato di centrosinistra Paolo Martinelli al ballottaggio che ha visto prevalere il sindaco uscente Michele Conti con il 52,33%. Una distanza che, rispetto alle attese dopo il primo turno, si è accorciata, ma è rimasta insuperabile.

Martinelli, fuori dalla sede elettorale, quando ormai i dati stavano per diventare ufficiali, ha commentato a caldo che "abbiamo dimostrato che è possibile ripartire. C'è tanto entusiasmo, abbiamo sperimentato un modo diverso di fare politica, un modo gentile, non guardando alle differenze ma pensando alla dignità delle persone, per mettere insieme molte anime. E' un patrimonio bello per tutta la città e il centrosinistra. Da qua dobbiamo ripartire".

Martinelli ha confermato che sarà presente in Consiglio comunale "per rispettare i voti dei cittadini e fare un'opposizione vigile e responsabile. E' importante che le forze che hanno sostenuto il nostro progetto mantengano la spinta unitaria che le ha animate in questa battaglia". "Ringrazio davvero tutti - si è rivolto davanti le molte persone presenti - sono state settimane dure, ma abbiamo respirato un'aria nuova, rivivendo anche le origini, cioè la vicinanza alle persone. Ora guardiamo avanti, sempre con il sorriso". "Al sindaco Conti faccio i complimenti e gli auguri - ha concluso Martinelli - faccia e continui a fare il sindaco di tutti i pisani".

Il presindete del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Ci abbiamo provato fino all'ultimo, ci abbiamo creduto ma non è bastato. L'impegno e la mobilitazione che Paolo Martinelli ha saputo mettere in campo in questi mesi e in queste ultime due settimane rappresentano un patrimonio importante che non deve essere disperso, ma tutto questo non è stato sufficiente a ribaltare il risultato che avevamo registrato già al primo turno. Un risultato che deve farci riflettere come partito e come coalizione. Gli elettori hanno preferito un'altra proposta politica e i prossimi 5 anni ci vedranno dunque ancora all'opposizione cittadina. A tutte e tutti noi, in questo tempo, il compito di preparare un progetto politico con cui immaginare Pisa nei grandi cambiamenti del nostro tempo e capace, soprattutto, di tornare finalmente a vincere nel 2028".

- La diretta della giornata

- Il dato dell'affluenza

- I risultati del primo turno