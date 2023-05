Un risultato in bilico fino all'ultimo. Solamente a notte fonda , con i voti delle ultime sezioni, arriva un verdetto che, soprattutto per l'andamento del voto, con il candidato sindaco Michele Conti sopra il 50% per buona parte dello scrutinio, e per quella percentuale di preferenze (49,96%) così vicina alla meta, lascia inevitabilmente l'amaro in bocca alla coalizione di centrodestra e rincuora invece il centrosinistra che ora crede più che mai nella possibilità del ribaltone per tornare a governare la città della Torre dopo la vittoria storica del centrodestra nel 2018.Sarebbero bastati 20.106 voti a Michele Conti per passare al primo turno ed evitare il ballottaggio, invece si è fermato a 20.091, quindici voti mancanti all'appello che sanno di beffa e che fanno inevitabilmente sorridere il centrosinistra.

"Mesi fa ci dicevano che era impossibile e invece è accaduto: andremo al ballottaggio - scrive via social Paolo Martinelli - l'amministrazione Conti non è stata scelta da una larga maggioranza dei cittadini pisani, tra chi ha scelto di non votare e chi ha votato candidati alternativi all'attuale sindaco. La partita è aperta e la giocheremo fino in fondo, chiamando alla partecipazione e al voto tutti i pisani, la maggioranza, che hanno di Pisa un'idea diversa. Più moderna, aperta, solidale. Da domani in tutte le strade, in tutte le piazze. VAMOS!" conclude il candidato del centrosinistra che suona la carica sperando magari in una partecipazione maggiore al voto, visto che al primo turno solo il 56,43% degli aventi diritto si è recato alle urne per scegliere chi governerà la città per i prossimi cinque anni.