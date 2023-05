Michele Conti è di nuovo il sindaco di Pisa. Il candidato della coalizione di centrodestra si è affermato con il 52,33% delle preferenze, contro il 47,67% di Paolo Martinelli. In numero totale di voti la differenza è di 1879 preferenze (21.142 a 19.263). E' quindi avvenuto quanto il primo cittadino aveva già dichiarato all'esito del primo turno, cioè che la propria vittoria fosse solo rimandata. Ora si attendono i commenti degli esponenti politici e la chiusura della procedura. Nel 2018 Conti si affermò contro Andrea Serfogli con il 52,29% rispetto il 47,71%.

"Oggi vince la città", sono le prime parole del sindaco, arrivato intorno alle 18 in Piazza XX Settembre, accolto da una folla felice per il risultato elettorale. "Abbiamo vinto - ha detto - con il civismo ed i partiti che ci hanno sostenuto, con un progetto importante. Altri volevano trasformare Pisa in un laboratorio politico nazionale, Schlein e Conte hanno fallito. Noi siamo esempio di buon governo, che ha amministrato bene, e siamo punto di partenza per la campagna politica della Toscana 2025".

Dopo la chiosa sulle prossime elezioni regionali, Conti ha poi parlato del primo punto in agenda: "Il primo atto sarà una cabina di regia per i fondi del Pnrr, risorse che non possono attendere". Il pensiero finale "va a tutti coloro che si sono messi a disposizione per il progetto. La città ha dimostrato quanto ci è stata vicino, abbiamo fatto un grande lavoro quartiere per quartiere, anche in queste ultime due settimane". Sull'affluenza bassa: "E' un problema da affrontare come amministrazioni, da affrontare a livello instituzionale". Ora è il momento della festa, nei prossimi giorni inizierà il lavoro di formazione della Giunta.

