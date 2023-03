Elezioni comunali 2023 a Santa Maria a Monte: il centrodestra sceglie Manuela Del Grande

I coordinatori provinciali di Lega (Elena Meini), Forza Italia (Raffaella Bonsangue) e Fratelli d'Italia (Marco Rusconi) hanno ufficializzato con una nota congiunta la persona che correrà alle prossime elezioni comunali 2023 nel comune di Santa Maria a Monte. Si tratta dell'attuale vicesindaco Manuela Del Grande.

"Fra pochi mesi, anche le cittadine ed i cittadini di Santa Maria a Monte e di tutte le frazioni del Comune, saranno chiamati ad esprimere un voto su chi amministrerà in futuro il proprio territorio", scrivono i partiti, che proseguono: "Nella unitarietà di azioni, di intenti e di idee e in primis, di programma, le forze del centro destra, con il contributo del mondo civico, in pari dignità, correranno assieme con una unica lista e con un unico candidato Sindaco. La nostra tradizione liberale e democratica, nel confronto e nel dialogo nato e sviluppato con la società civile, tra chi ha deciso di dare un contributo costruttivo e fattivo al miglioramento del nostro Comune, nella pari dignità tra tutti, ha individuato unitariamente il proprio rappresentante nella persona di Manuela Del Grande, persona che ha sempre dimostrato impegno e dedizione assoluta alla propria comunità, lavorando con coerenza e competenza nella azione politica sul territorio e dalla indiscussa capacità di ascolto delle problematiche dei cittadini".

"Durante il prossimo mandato - continuano Meini, Bonsangue e Rusconi - in continuità con il passato, il contributo di ognuno potrà sommarsi al contributo di tutti in un lavoro di squadra e far si che Santa Maria a Monte possa ulteriormente svilupparsi ed affrontare anche le sfide del futuro. Lavoro, sviluppo, rispetto e cura del territorio sono il faro con cui in passato Manuela del Grande ha affrontato i problemi del territorio e li ha portati a conclusione. Proseguirà questa azione, grazie alla sua capacità di ascolto della cittadinanza che l'ha sempre caratterizzata, al servizio della comunità e dei cittadini".