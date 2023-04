Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Forza Italia - UDC - PLI

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Forza Italia - UDC - PLI:

Raffaella Bonsangue

Riccardo Buscemi

Adolfo Anconetani

Andrea Bandini

Bruno Battini

Andry Bazzell

Roberta Bernardeschi

Angelo Giovanni Bonadio

Filippo Braito

Matteo Chimenti

Patrizia Ciampi

Eleonora Curcio

Jessica Fantauzzi

Carlo Gnesi

Luca Gozzetti

Gianluca Iacopini

Alessandro Iadaresta

Carlo Landi

Elena Mannari

Cristina Montanari

Gian Domenico Giuseppe Nizzi

Lorenzo Paladini detto Ferulli

Edy Paparoni

Paola Perani

Fabio Porfirio

Maria Punzo

Michele Quartaroli

Michele Sbrana

Carlo Scarpellini

Maria-Grazia Selmi

Raffaella Zanchini Di Castiglionchio detta Zanchini

Franca Carmela Paola Zito