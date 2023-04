Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Lega Conti Sindaco

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Lega Conti Sindaco:

Edoardo Ziello

Alessandro Bargagna

Laura Barsotti

Enrico Battaglini

Maria Grazia Bellomini

Giovanna Bonanno

Annalisa Cammellini

Marco Capasso

Ernesto Capitanio

Maria Chiara Cedolini

Valentina Cianelli

Davide Cinini

Paolo Cognetti

Luigi Ficini

Gianluca Gambini

Alessandro Gennai

Barbara Gherardi

Nicola Giorgi

Marcello Lazzeri

Marzia Lotti

Serena Luperini

Gino Mannocci

Daniele Merone

Tiziana Orlandi

Giovanni Pasqualino

Angela Piperis

Veronica Poli

Giulia Romano

Antonio Samperisi

Camilla Letizia Solito

Fabio Sonnoli

Domenico Uva