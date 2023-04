Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Patto Civico

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Patto Civico si presenta al voto come forza indipendente, proponendo per la figura di primo cittadino Alexandre Dei.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista che lo sostiene:

Simona Casadei

Luciano Sorrentino

Sandro Aguiari

Christian Corvo

Michele Angelo Cicogna

Michele Paolicchi

Francesco Mori

Fabio De Stefano

Nakya Carrani

Massimo Canaletto

Hossain Shakil

Vincenza Maria Restivo

Federica Leanza

Antonella Grassini

Serena Michelucci

Gemma Serafini

Martina Veronese

Mirna Giordani

Roberta Montino

Barbara Grandi

Paola Soldani

Sandra Picchi

Gaetano Leanza