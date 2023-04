Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Pisa al centro Conti sindaco

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Pisa al centro Conti sindaco:

Francesco Amato

Luca Battistini

Beatrice Cambi

Filippo Candelise

Salvatore Caruso

Annalisa Cerrai

Edoardo Cerri

Angelo Ciavarrella

Caterina Costa

Dario Del Carratori

Virgilio Di Legge

Maurizio Doccini

Dino Dringoli

Elisabetta Facchini

Anna Paola Fagioli

Francesco Fiorindi

Maria Concetta Gugliotta

Nicoleta Ion

Claudio Marconcini

Luca Marinari

Luca Melani

Silvia Paganelli

Luca Pistoia

Gabriella Porcaro

Frida Scarpa

Nicola Serfogli

Amanuel detto Ama Sikera

Francesca Stoppini

Cordelia detta Delia Tramontana

Alessandra Maria Veronese

David Viola

Lorenzo Vouk