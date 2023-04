Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Pisa Punto Zero

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrodestra si presenta al voto con una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia - UDC - PLI, Pesciatini per Pisa e Pisa al centro Conti sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Pisa Punto Zero:

Pierpaolo Magnani

Serena Rigacci

Dumitru Tcaciuc

Ginevra Lucchesini

Alessandro Carmignani

Alessia Zampieri

Silvio Presta

Edmond Parentela

Erzsebet Jako

Antonino Calandrino

Gabriella Gatti

Dario Matteoni

Leila Maria Celeste Bogani

Giorgio Bindi

Elena Guidetti

Savino Sciancalepore

Sergio Carbone

Andrea Vinciguerra

Francesca Guidi

Lorenzo Bardi

Rachello Odello

David Cataldi

Ilaria Salvadori

Vittorio Geltride

Barbara Bissoli

Silvia Mori

Mariana Ronzini