Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati del Movimento 5 Stelle

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrosinistra si presenta al voto con una coalizione composta da Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La città delle persone e Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista del Movimento 5 Stelle:

Gabriele Amore

Lorenzo Davini

Alessandro Tolaini

Anna Baronti

Stefano Forti

Sara De Biasi

Andrea Cheli

Giulia Davini

Olga Gennarelli

Stefano Mazzuca

Flavia Carelli

Veronica Giannini

Patrizia Favilla

Luigi Buoncristiani

Francesco Amore

Maria Patrizia Lorenzoni

Alessio Berretta

Giuseppina Domina

Maria Cristina Morini

Caterina Serpico

Anna Maria Canali

Alin Catalin Dumitrescu

Daniele Vincentini

Domenico Canali

Antonello Cherubini

Antonio Tudino

Barbara Giannetti