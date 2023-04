Elezioni comunali a Pisa: i candidati di Pisa al Centro

Pisa al Centro, la lista civica a sostegno di Michele Conti alle prossime elezioni comunali, ha presentato oggi ufficialmente una lista di 32 candidati per correre alle amministrative e arricchire il centrodestra di apporti civici provenienti dal mondo delle professioni, dall'accademia e dai quartieri della città.

Ecco i 32 canditati:



- Francesco Amato, pisano laureando in scienze politiche, amministratore di una società che si occupa di prodotti ecologici e sostenibili;

- Luca Battistini, ingegnere nel campo dell’impiantistica, per lui la politica è una questione di famiglia, il padre è stato sindaco di Pisa negli anni ’70;

- Beatrice Cambi, pisana, manager nel settore editoriale lavora in una delle case editrici più importanti del centro Italia;

- Filippo Candelise, dirigente d’azienda, opera nel settore prodotti farmaceutici di base e ausiliari in un’azienda del territorio;

- Salvatore Caruso, professore e dirigente scolastico dell’Ipsar Matteotti;

- Annalisa Cerrai, pisana, dipendente nella pubblica amministrazione, si occupa di erogazione di politiche attive del lavoro;

- Edoardo Cerri, pisano, avvocato e presidente dell’associazione italiana giovani avvocati sezione di Pisa;

- Angelo Ciavarrella, pisano, ufficiale dell’esercito, ha operato per anni in diverse regioni del mondo prima di tornare nella sua città;

- Caterina Costa, laureata in giurisprudenza ha avuto una lunga carriera di dirigente d’azienda, oggi in pensione, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza per la città;

- Dario Del Carratori, pisano, dipendente di un ente locale si occupa di lavori pubblici e appalti;

- Virgilio di Legge, medico di famiglia da anni collabora col Pisa Sporting Club in qualità di medico sociale della squadra;

- Maurizio Doccini, pisano, da oltre 10 anni opera nell’ambito della finanza agevolata per le imprese, per venticinque anni è stato direttore dell’associazione delle piccola e media industria della provincia di Pisa;

- Dino Dringoli, pisano, libero professionista gestisce uno studio fotografico e di comunicazione;

- Elisabetta Facchini, lavora nel settore ospedaliero come ostetrica presso l’ospedale Santa Chiara;

- Anna Paola Fagioli architetto, esperta nel campo del restauro e della ristrutturazione, ha intrapreso nuovi progetti di ricerca nel campo della sostenibilità ambientale;

- Francesco Fiorindi, pisano, manager in una multinazionale di prodotti per l’edilizia, è impegnato da anni nell’organizzazione e promozione di festival ed eventi legati allo sport;

- Maria Concetta Gugliotta, avvocato, criminologa, da anni si occupa dei temi di violenza di genere, stalking e codice rosso;

- Nicoleta Ion lavora all’aeroporto di Pisa da molti anni nel settore dell’assistenza a terra;

- Claudio Marconcini, medico oculista ha affiancato al lavoro in ospedale attività di docenza in vari corsi di laurea, è stato responsabile dell’unità operativa di oculistica dell’Ospedale Lotti di Pontedera;

- Luca Marinari, pisano, è architetto presso la provincia di Pisa, dove si occupa di progettazione e manutenzione per l’edilizia pubblica e scolastica di progetti di mobilità per persone fragili e diversamente abili;

- Luca Melani, medico di famiglia, nel tempo libero si dedica alla scrittura, ha pubblicato diversi romanzi;

- Silvia Paganelli, pisana, docente della scuola primaria è impegnata nella progettazione e organizzazione di percorsi formativi di educazione civica; - Luca Pistoia, pisano, impiegato nel settore bancario, nel tempo libero si occupa di progetti legati allo sport;

- Gabriella Porcaro, avvocato, da anni impegnata nel mondo del sociale;

- Frida Scarpa, avvocato, prima di intraprendere la carriera forense è stata schermitrice, oro mondiale nel fioretto;

- Nicola Serfogli, pisano, impiegato nel settore della grande distribuzione organizzata;

- Amanuel Sikera, pisano, lavora nel settore dell’amministrazione tributaria, da sempre attento ai temi dell’integrazione e dell’inclusione;

- Francesca Stoppini, pisana, libera professionista è consulente didattico in una scuola di alta formazione;

- Cordelia Tramontana, avvocato civilista è Sindaco del Collegio sindacale della Società S.E.Pi.;

- Alessandra Maria Veronese docente universitaria di storia Medievale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici 'Michele Luzzati';

- David Viola, medico, specialista endocrinologo si è formato presso la scuola di endocrinologia di Aldo Pinchera;

- Lorenzo Vouk, studente lavoratore, sta per prendere la laurea magistrale in economia e commercio, lavora in un’azienda del settore delle telecomunicazioni.