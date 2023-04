Elezioni comunali 2023 a Pisa: i candidati di Riformisti per Pisa

Il 14 e 15 maggio i cittadini pisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i componenti del Consiglio comunale. Il centrosinistra si presenta al voto con una coalizione composta da Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La città delle persone e Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli.

Di seguito i nomi dei candidati nella lista di Riformisti per Pisa:

Federico Eligi

Simona Rindi

Luca Pisani

Agnese Balducci

Federico Cerrai

Costanza Martinengo

Enrico Stampacchia

Emanuela Dini

Matteo Mozzo

Irene Di Stefano

Rolando Vivaldi

Fulvia Durante

Francesco Massai

Denise Alberta Mercatelli

Michael Menchini

Franca Veroni

Paolo Gamba

Nicholas Pensabene

Gianfranco Pellegrini

Vincent Rotolo

Pietro Pennisi

Luca Turelli

Vittoria Maria Gabriella Bolettieri