Amministrative 2023: Una Città in Comune presenta la lista

"Per presentare la nostra lista e rilanciare un messaggio alla città abbiamo scelto le aree verdi che dal viale delle Cascine si affacciano sulla Torre di Pisa: possiamo vincere le prossime elezioni perché le nostre proposte sono l’unica soluzione possibile per affrontare le crisi che stiamo vivendo". Con queste parole Una Città in Comune svela i nomi dei 32 candidati che correranno alle prossime elezioni amministrative.

"Questo luogo rappresenta perfettamente ciò a cui ci siamo opposti in tutti questi anni di politiche del centrodestra del sindaco Conti - prosegue la coalizione - In base alle nuove previsioni urbanistiche approvate dalla maggioranza qui si cementificherà e si faranno nuovi parcheggi, consumando ulteriore suolo e incentivando ancora l’utilizzo dell’auto privata. Tutto questo attraverso il Piano strutturale, il Piano Urbano della Mobilità (IN)Sostenibile e le diverse varianti approvate in questi anni, prima dal centrosinistra e poi dalla destra. Dalla cittadella aeroportuale alla mega-cementificazione residenziale a Marina di Pisa fino alla Tangenziale Nord-Est non c’è un alcun futuro sostenibile per la nostra città".

"Serve un cambio di rotta drastico per contrastare l’emergenza climatica e ambientale. Ma serve anche una rottura con gli interessi privati del cemento, dei grandi costruttori e immobiliaristi che in questi decenni hanno determinato le scelte urbanistiche del nostro territorio, con le amministrazioni comunali che stendevano loro il tappeto rosso. Ci troviamo alle porte del Parco di San Rossore che è sempre più sotto attacco con scelte scellerate come la Darsena Europa o la base militare, in un’area dove enormi spazi come l’ex-Colorificio si lasciano volutamente in abbandono per poterci speculare costruendo nuove residenze. E questo avviene in una città che è la capitale degli sfratti, quando per noi il recupero e il riutilizzo delle grandi aree private e degli immobili pubblici è da sempre una priorità: bisogna difendere i beni comuni e tassare le grandi ricchezze".

"Siamo a pochi passi dalla Torre di Pisa, modello di un turismo mordi e fuggi che consuma la nostra città e produce precariato e sfruttamento, senza che il Comune sia mai intervenuto con politiche economiche e culturali minimamente adeguate, ma che anzi preferisce dare il via libera ad altre speculazioni come quella della ex-caserma Artale" va avanti Una Città in Comune.

"Da qui lanciamo la lista di Una città in comune, composta da 32 candidate e candidati che rappresentano ognuna ed ognuno un pezzo del nostro programma per ciò che fanno da anni, quotidianamente, nel proprio luogo di lavoro, di studio, di ricerca, nei movimenti e nelle associazioni. Coerenza e credibilità sono la forza di un’esperienza che in questi 10 anni ha mostrato chiaramente di poter governare la città, avendo una proposta nettamente alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Trasparenza, libertà ed indipendenza dai poteri forti, preparazione sui singoli temi, radicamento nei quartieri. Sono questi i tratti distintivi di una lista che mette al centro della sua azione e della sua proposta la lotta alle diseguaglianze, per la scuola e la sanità pubblica, i diritti per tutte e tutti, la pace e il disarmo, il diritto alla piena cittadinanza a partire da chi è invisibile, la giustizia climatica e ambientale: una città femminista, laica, plurale, aperta, inclusiva e ambientalista".

I CANDIDATI

- Tiziana Nadalutti 51 anni, tecnologa

- Marco Ricci 43 anni, consulente ambientale

- Teresa Arrighetti63 anni, architetta

- Gianluca Antoni (detto Luca) 56 anni, direttore creativo

- Domenica Carella (detta Rossella) 52 anni, operatrice socio-sanitaria

- Mario Bartelletti 58 anni, guida turistica

- Francesca Cipressini 52 anni, impiegata

- Sergio Bontempelli 51 anni, operatore legale

- Giulia Contini 33 anni, avvocata

- Lorenzo Carletti 53 anni, insegnante

- Arianna De Conno 28 anni, dottoranda

- Tiziano Checcoli 45 anni, avvocato

- Francesca Dinucci 45 anni, maestra e formatrice

- Simone D'Alessandro 45 anni, professore di Economia Politica

- Bianca Farsetti 28 anni, cooperatrice internazionale peacebuilding

- Rocco Nicola Feo 45 anni, insegnante

- Elena Franchini 52 anni, bibliotecaria

- Ettore Masi 69 anni, ristoratore

- Francesca Gabbriellini 34 anni, dottoranda

- Bruno Maria Mazzara 70 anni, professore universitario

- Claudia Gazineo 54 anni, esperta di comunicazione

- Fausto Pascali 44 anni, insegnante

- Mariasilvia Giamberini 57 anni, ricercatrice

- Alessio Piccioli 49 anni, imprenditore

- Maria Rosaria Lacatena (detta Maru) 54 anni, assistente sociale

- Tommaso Piccioli 54 anni, informatico CNR

- Daniela Lucatti 69 anni, psicologa

- Moreno Pierobon 27 anni, dottorando

- Elisa Pagni 45 anni, agronoma

- Riccardo Taddei 40 anni, medico

- Cristina Pardini 39 anni, insegnante

- Claudio Tongiorgi 24 anni, neolaureato in storia dell'arte