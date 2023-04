In Piazza Chiara Gambacorti i candidati di Unione Popolare

Oggi, sabato 28 aprile dalle ore 18 in Piazza Chiara Gambacorti, iniziativa elettorale con i candidati di Unione Popolare, tra i quali il capolista Stefano Teotino, dipendente Geofor; Maria Francesca Satta, studentessa lavoratrice; Federica Duchini, sportello diritto all’abitare; Matteo Di Fiore, studente lavoratore; Mauro Solida, funzionario Agenzia delle Entrate; Francesca Cecconi, lavoratrice Università Pisa; Fabrizia Casalini, pensionata ed altri. Durante il pomeriggio aperitivo e musica della dj set Mama Cri Dread Revolution. E' un'occasione per conoscere a fondo il programma elettorale della lista che si presenta in coalizione con Una Città in Comune per sostenere la candidatura a sindaco di Ciccio Auletta.