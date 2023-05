'Peace, Love and Justice: verso un domani diverso': Auletta chiude la campagna elettorale alla Leopolda

Peace, Love and Justice: verso un domani diverso. È così che la coalizione Diritti in Comune (Una città in Comune e Unione Popolare) che sostiene Ciccio Auletta ha deciso di intitolare la grande festa per la fine della campagna elettorale. Un appuntamento che inizierà alle ore 18 di venerdì 12 maggio in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi dello stesso Auletta e di Marta Collot e Giovanni Russo Spena di Unione Popolare per concludersi a tarda serata alla Stazione Leopolda con un doppio Dj set a cura di Lady Maina e Rozza Dj.



Numerosi gli appuntamenti in programma alla Stazione Leopolda, dalle tre mostre allestite da Associazione Imago, Sheyla Micheletti aka Medy e Negarata allo spazio laboratori per bambini e bambine (a partire dalle ore 17 con i giochi di Le Formi’e mie Ami’e e la merenda equa e solidale del Chicco di Senape). Dalle 18 sarà possibile degustare l’apericena italo-senegalese in compagnia di Dj Meo e dopo l’intervento finale del candidato sindaco Ciccio Auletta, previsto per le ore 20.45, spazio per il concerto dei 71JPM.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.