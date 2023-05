Elezioni, appuntamento doppio per la chiusura della campagna elettorale di Michele Conti

Il sindaco uscente e candidato della coalizione di centrodestra, Michele Conti, si accinge a chiudere la campagna elettorale in vista del voto del 14 e 15 maggio che rinnoverà il Consiglio comunale ed esprimerà la preferenza per il primo cittadino che guiderà Pisa fino al 2028. La chiusura dei comizi è fissata per venerdì 12 maggio con un doppio appuntamento.

Alle ore 18 l'appuntamento, con musica dal vivo, è fissato in piazza Garibaldi a Pisa dove Conti saluterà e ringrazierà i cittadini, le liste e i partiti che lo sostengono. Alle 21.30 il candidato sindaco si sposterà a Marina di Pisa in piazza delle Baleari.