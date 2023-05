La lista Sviluppo e Territorio chiude la campagna elettorale nel cuore del centro storico

Un momento di festa per chiudere una campagna elettorale che è stata un po’ il momento per tirare le fila di 5 anni di amministrazione e rilanciare con nuove proposte sulla scia dei risultati ottenuti e delle nuove opportunità. E’ con questo spirito che la lista Sviluppo e territorio - Pesciatini per Pisa si ritroverà questa sera, martedì 9 maggio, negli spazi davanti alla sede elettorale in centro, tra via Cavalca e piazza Sant’Omobono, con una cena di fine campagna all’aperto, con tavoli e prodotti concordati con i ristoratori del posto.

"Il format sarà nuovo - racconta Paolo Pesciatini, capolista - l’idea infatti è stata quella di coinvolgere i ristoratori della via per farli sentire parte del nostro progetto. La politica è prima di tutto ascolto e coinvolgimento, ed è quello che la nostra lista ha cercato di fare in questi ultimi mesi, sulla base degli stessi principi che ho voluto portare avanti con il mio assessorato in questi 5 anni".

"Trovarsi qui stasera, nel cuore della cittá, ha un valore simbolico - continua Pesciatini - vogliamo far toccare con mano cosa vuol dire riappropriarsi degli spazi, aprirli alla 'sana movida' e contemporaneamente, quindi, toglierli al degrado. Le due cose vanno di pari passo e con l’aiuto delle risorse cittadine possiamo farlo. Sarà l’occasione non solo di festeggiare un percorso ma anche di promuovere chi ci permette di farlo: se noi possiamo parlare di turismo, commercio e valorizzazione della città è perché ci sono degli operatori di settore di grande qualità sul nostro territorio, dal centro al litorale, dal cuore alla periferia".