Chiusura circolo Acli di Marina di Pisa: la destra attacca il candidato sindaco Pd Martinelli

Attacco della destra contro il candidato a sindaco di Pisa del centrosinistra Paolo Martinelli, ex presidente delle Acli pisane, in merito all'attuale situazione del circolo di Marina di Pisa, in procinto di chiudere.

Il deputato della Lega Edoardo Ziello: "La notizia è una vera e propria pugnalata al cuore non soltanto per i suoi soci che, da anni, tengono vivo lo spirito di coesione e socialità sul territorio marinese, ma per tutte le cittadine e i cittadini del litorale e non solo. Nello scorso luglio si erano celebrati i settanta anni di attività ed operatività del circolo con una grande festa che rendeva onore all’importante e meritevole funzione sociale che ha portato avanti in tutti questi anni, contribuendo a rendere Marina di Pisa un quartiere accogliente e dal cuore caldo. La vendita dell’immobile e l’aumento dell’affitto come richiesta al circolo non sono sicuramente dei passaggi decisi in poche settimane, ma partono da molto lontano quando Paolo Martinelli era il presidente delle Acli al livello provinciale. Evidentemente nel suo sessennio di presidenza dal 2016 al 2022 non è stato in grado di proteggere il circolo di Marina e a trovare una soluzione definitiva. Un vero e proprio disastro gestionale che, oltre a sfrattare tante persone anziane da una struttura accogliente, lancia un messaggio inquietante: quali danni potrebbe causare Martinelli a Pisa se diventasse sindaco della nostra città. Non è stato capace di mettere al sicuro un circolo, figuriamoci se potrebbe avventurarsi nella gestione di una realtà complessa come Pisa".

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini: "Le ultime notizie sulla chiusura del circolo Acli di Marina di Pisa lasciano davvero perplesso chi come me è vissuto in quei locali, nipote di uno dei fondatori, socio da sempre ricoprendo anche ruoli nel consiglio dell'associazione. Un circolo è l'estensione della famiglia, è un presidio di legalità, di socialità, di civiltà, di aiuto del prossimo. Quando nel 2017 fu approvata una variante di utilizzo che di fatto permetteva costruire palazzine nel famoso campetto di calcio attiguo al circolo, fui l'unico ad opporsi in Consiglio Comunale cercando di far capire l'errore, ma nessuno altro si fece sentire a difesa, nemmeno le stesse Acli provinciali... per lo sfratto della struttura era solo questione di tempo. Chi doveva intervenire e non ha fatto nulla in questi anni, chi è stato a capo delle Acli provinciali come Martinelli, ora però spera di sfruttare la sua posizione per diventare sindaco di Pisa. Mi chiedo, se non è riuscito mantenere in piedi i circoli della propria associazione, se non ha tutelato una propria importante estensione sul territorio, come può accreditarsi come primo cittadino? E addirittura con l'endorsement palese del suo predecessore Manfredonia, ora presidente nazionale delle Acli. Martinelli parte veramente male, non risultano da parte sua iniziative presso la proprietà ecclesiale o impegni economici necessari e chi sconta il suo disinteresse è tutta la comunità marinese".