Elezioni comunali: Auletta in sella ad una bici arcobaleno per incontrare i cittadini

Una città in Comune e Rifondazione Comunista proseguono e rilanciano una serie di incontri con la cittadinanza nei diversi quartieri in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo il riuscitissimo incontro al CEP del 4 febbraio, sabato 11 sarà la volta del quartiere san Francesco con appuntamento in piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 10.

Le forze politiche della coalizione di sinistra illustreranno il proprio programma e risponderanno a tutte le domande che cittadini e cittadine vorranno rivolgere e allo stesso tempo raccoglieranno tutte le istanze che verranno poi riportate all’attenzione della stampa, all’interno del Consiglio comunale e contribuiranno ad arricchire il programma.

Per simboleggiare i temi portanti di questa coalizione, che a marzo festeggerà i suoi primi dieci anni di attività, il candidato sindaco Ciccio Auletta arriverà ai gazebo installati nei diversi quartieri dove si terranno gli incontri a bordo di una 'bicicletta arcobaleno' che è stata gentilmente donata dalla ciclofficina Sante Pollastre della Fontina.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare agli incontri, e comunque per offrire alla cittadinanza un ulteriore di confronto con la coalizione, da oggi e per l’intera durata della campagna elettorale sarà inoltre attivo un filo diretto al numero whatsapp 351.3636773 a cui inviare segnalazioni e richieste per migliorare la qualità della vita cittadina.

I prossimi appuntamenti già in calendario e continuamente aggiornati sul sito unacittaincomune.it e sui canali social saranno venerdì 17 febbraio al mercato di Riglione (10-13); sabato 18 febbraio davanti alla farmacia di via Pasquale Pardi (vicino alla COOP San Giusto), dalle 10 alle 13; sabato 25 febbraio con una biciclettata a Cisanello che partirà alle 10 da largo Concetto Marchesi di fronte al Liceo Buonarroti; sabato 4 marzo in piazza XXV aprile davanti al circolo ARCI di Putignano, sempre dalle 10 alle 13.