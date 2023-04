La campagna elettorale di Ciccio Auletta arriva nel quartiere Pratale-Don Bosco

Sabato 22 aprile la coalizione composta da Unione Popolare e Una Città in Comune, in sostegno della candidatura a sindaco di Ciccio Auletta, ha avuto il quattordicesimo incontro con i quartieri: era la volta dell’area di Pratale e Don Bosco. "Una zona satura, che andrebbe alleggerita, con una viabilità di scorrimento intasata nelle ore di punta, e un traffico comunque mediamente intenso. Mancano però spazi sociali e servizi, è poco diffuso il piccolo commercio di prossimità. Muoversi a piedi e in bici è difficile e le aree verdi, anche quelle che ci sono, sono comunque poche e scollegate. Muoversi a piedi? I marciapiedi sono pochi e dissestati".

"Negli ultimi anni la situazione è peggiorata con la previsione di nuove costruzioni e di nuovi supermercati che genereranno nuovo traffico, l’abbattimento di alberi, manutenzioni scarse, la sostanziale chiusura degli spazi pubblici. Noi crediamo invece che si debba andare nella direzione opposta. Ecco perché nel nostro incontro con chi vive nel quartiere abbiamo proposto di eliminare la previsione dei nuovi parcheggi e supermercati e invece realizzare una Casa di quartiere grazie agli edifici pubblici abbandonati o semi abbandonati per dare spazi sociali e culturali, per tutta la vita di quartiere. Allo stesso modo proponiamo di incentivare il piccolo commercio di prossimità".

"E’ fondamentale poi risistemare, potenziare e ricucire i percorsi ciclopedonali, mettere in sicurezza gli attraversamenti degli assi stradali e investire su una ricucitura verde del quartiere in un’ottica multifunzionale per una rete ecologica, di difesa dall’inquinamento e dal rumore, contro il cambiamento climatico e per la qualità della vita. Una delle chiavi essenziali per raggiungere questi obiettivi è la progettazione partecipata del quartiere".